Quotidiano.net - Meloni in Senato: no a rappresaglie sui dazi. “Sosteniamo gli sforzi di Trump in Ucraina”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Giorgiainterviene inper le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Al centro del suo intervento il “complesso quadro internazionale”, con la ripresa della guerra a Gaza, la difficile trattativa per la pace in(“doveil piano diper il cessate il fuoco”), il nodo migranti e la partita deiavviata da Donald. La premier rivolge un “affettuoso saluto” a Papa Francesco: "Non ha mai fatto mancare la sua guida, spero si ristabilisca il prima possibile”. La direttaSulla questione dei"sono personalmente convinta che si debba usare concretezza e pragmatismo per cercare un possibile terreno di intesa" ed evitare una guerra "che non servirebbe a nessuno né agli Usa né all'Europa. Non sarebbe saggio cadere nella tentazione diche diventano circolo vizioso" e "in cui tutti perdono".