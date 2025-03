Quotidiano.net - Meloni, determinati al fianco di Mattarella a ogni attacco

Leggi su Quotidiano.net

"Con la stessa determinazione voglio dire che siamo aldel presidente della Repubblica Sergioqual volta che viene attaccato per la sola ragione di aver ricordato chi sono gli aggressori e chi gli aggrediti". Lo ha detto la premier Giorgianelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo, dopo aver ribadito che il sostegno dell'Italia all'Ucraina è rimasto "immutato".