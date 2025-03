Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Dazi Usa? Evitare guerra commerciale che non avvantaggia nessuno, non si cada nella tentazione di rappresaglie”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sono convinta che si debba continuare a lavorare con concretezza e pragmatismo, per trovare un possibile terreno di intesa e scongiurare unache non avvantaggerebbe, né Stati Uniti né Europa. Credo non sia saggio caderedelle, che diventano un circolo vizioso nel quale tutti perdono”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo, riferendosi aigià introdotti da Donald Trump e a quelli annunciati.L'articolo: “che non, non sidi” proviene da Il Fatto Quotidiano.