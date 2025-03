Meloni | con rappresaglie a Usa si perde

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.12 "Consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando si possa ragionare insieme di quali siano le scelte migliori". E'l'appello della premer in Senato sull'informativa al Consiglio Europeo."In un momento decisivo per l'Occidente" "non condanniamoci a essere gregari". Sui dazi "evitare guerra commerciale con Usa,cercare intesa con pragmatismo. Non buon affare risposta con. Chi scava solco tra sponde Atlantico indebolisce Occidente".Su Kiev sosteniamo Trump.Immutato sostegno a Kiev e al fianco di Mattarella per attacchi.