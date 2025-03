Unlimitednews.it - Meloni “Avanti su protocollo Albania, Ue sia efficace su rimpatri”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione europea sulla riforma del quadro legislativo europeo sui, attraverso il passaggio da una Direttiva a un Regolamento direttamente applicabile nei 27 Stati membri. Lo riteniamo uno sviluppo estremamente significativo, anche per armonizzare la prassi dei diversi Stati membri e rendere ancor piùl’azione dio di chi non ha titolo ad essere accolto sul territorio europeo. E’ fondamentale che l’Unione europea diventiin questo: se entri illegalmente in Europa non puoi rimanere sul nostro territorio, devi essereato. Non dimentico, ovviamente, il nostro impegno sulle soluzioni innovative. Tra queste c’è, in prima battuta, ilItalia-, che il Governo è determinato a portare”.