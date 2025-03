Agi.it - Meloni al Senato: "Quadro internazionale complesso. La guerra dei dazi non giova a nessuno"

AGI - "Vengo qui con la speranza che il dibattito odierno ci trovi tutti con la consapevolezza del tempo grave" che stiamo attraversando, c'e' la necessita' di ragionare insieme, pur nelle divisioni tra le forze politiche, "con il senso di responsabilita'". Lo dice la premier Giorgia, nelle comunicazioni alin vista della riunione del Consiglio europeo. "Ci troviamo alla vigilia di un Consiglio europeo che cade in un momento estremamenteper le vicende globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell'Italia, dell'Europa dell'Occidente", ha detto la premier. Bisogna "provare a ragionare insieme di quali siano le scelte migliori per la nostra Nazione", ha affermato. Unacommerciale non avvantaggerebbeIl tema deinon è all'ordine del giorno del Consiglio europeo ma "è un punto da tenere in grande considerazione", l'amministrazione Trump "ha deciso di riattivare i", ile in continua evoluzione".