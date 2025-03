Liberoquotidiano.it - Meloni a M5s: Non ci sono soldi per welfare perché bruciati miliardi solo per creare consenso facile

"Lascio quindi volentieri ad altri, in quest'Aula e fuori, quella grossolana semplificazione secondo cui aumentare la spesa in sicurezza equivale a tagliare i servizi, la scuola, le infrastrutture, la sanità o il. Non è, ovviamente, così, e chi lo sostiene è perfettamente consapevole che sta ingannando i cittadini,maggiori risorse per la sanità, la scuola o ilnon ci, attualmente, nonspendiamo isulla difesa, macentinaia distatiin provvedimenti che servivano. La demagogia non mi interessa". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio, Giorgia, nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev