Melody-1 un mix di nove batteri migliora l’immunoterapia | al Pascale il primo paziente

Un mix di 9intestinali, selezionati tra le oltre mille specie del microbioma, potrebbere l’efficacia dell‘immunoterapia contro il melanoma avanzato resistente. Lo verificherà-1, studio che coinvolgerà decine di pazienti provenienti da 18 centri tra Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. Ila ricevere il nuovo trattamento è in cura presso l‘Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazionedi Napoli, uno dei centri coinvolti nello studio sotto la guida di Paolo Ascierto, presidente della Società campana di immunoterapia oncologica (Scito) e della Fondazione Melanoma.A fare il punto su questa nuova linea di ricerca sono stati gli esperti recentemente riuniti a Napoli in occasione del meeting Scito. Tra le novità quella, appunto, di una nuova linea di ricerca che punta a utilizzare il microbiota intestinale per offrire ai pazienti con melanoma metastatico, che non rispondono al, una nuova opzione terapeutica.