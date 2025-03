Donnapop.it - Melissa Satta non trova pace, anche con Carlo Beretta è crisi: colpa della suocera?

Leggi su Donnapop.it

Le voci di unatraGussallicontinuano a circolare, alimentate da indiscrezioni che suggeriscono che la coppia stia attraversando un momento difficile. A rivelare il possibile scollamento tra i due è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato una “soffiata” da una fonte anonima, secondo cui la relazione sarebbe in bilico.Uno degli indizi più evidenti sarebbe il fatto che, da qualche giorno, la showgirl sarda ha smesso di condividere post con il suo compagno sui social, cosa che fino a poco tempo fa faceva regolarmente. Un cambio di comportamento che non è sfuggito agli occhi dei fan, ma che i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, lasciando così spazio a nuove speculazioni.: amore al capolinea?Nonostante i rumors, i due non hanato pubblicamente la questione, conche, come sempre, preferisce mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata.