Lanazione.it - Melanoma, a Firenze visite oncologiche gratuite con Fondazione Ant

, 18 marzo 2025 - Consapevole del ruolo fondamentale che la prevenzione oncologica gioca nella difesa della salute della pelle, Rilastil si affianca nuovamente aANT per un tour in dieci tappe che consentirà di offrire alla popolazione 720dermatologicheper la diagnosi precoce di eventuali tumori della cute come ad esempio il. La tempestività della diagnosi è infatti una delle massime alleate nella cura della malattia, basti pensare che, stando ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità (Epicentro) nel 1960 solo la metà dei malati diera ancora in vita 5 anni dopo la prima diagnosi, mentre oggi lo è circa l’80% di essi, quindi un 30% in più. A partire da marzo e per tutta la primavera, l’Ambulatorio mobile ANT dedicato alla prevenzione farà tappa in 10 città italiane, attraversando la penisola da Nord a Sud: si parte da Torino e si toccheranno le città di Roma, Milano, Genova,, Bari, Ancona, Bologna, Napoli e Palermo.