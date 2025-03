Leccotoday.it - "Meglio un po' di ritardo che meno fermate. Ma la Regione non ascolta il territorio"

Leggi su Leccotoday.it

"Lunedì ho avuto un incontro in assessorato regionale ai trasporti e mi è stato confermato che da martedì 18 marzo verranno soppresse lepreviste nelle due stazioni di Osnago e Airuno, e sospesa la fermata di Mandello in direzione Tirano. Ho spiegato ancora una volta che per il