Mediobanca | Nagel sull' Ops Mps decisioni basate su convenienza non politica

"La maggior parte del nostro capitale è di investitori istituzionali e di qualche investitore privato: prenderanno le loro'Ops lanciata da Mps "in base alla, non in base alla". Lo afferma Alberto, amministratore delegato di. "Il fattore cruciale sarà quello di scegliere in quale azione investire, quali rischi prendere", aggiungerispondendo a una domanda alla Morgan Stanley european financials conference 2025. "Pensiamo che questa operazione sia in grado di generare una diluizione a doppia cifra in termini di Eps (Earnings per Share, cioè l'utile per azione) e di Dps (rapporto tra gli utili distribuiti e il numero di azioni) di Montepaschi e quindi si tratta di un'operazione non positiva né per noi né per gli azionisti di Mps", spiega l'amministratore delegato di