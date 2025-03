Tpi.it - Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 300 morti. Hamas: “Netanyahu condanna gli ostaggi”. Yemen: Houthi rivendicano il terzo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso | DIRETTA

intraoggi, martedì 18 marzoDi seguito ledi oggi, martedì 18 marzo 2025, sullatrae con Hezbollah in Libano, con gliine la crisi in corso con l’Iran inOre 9:30 –300nei raid aerei di– Almeno 326 persone, in gran parte donne e minori, sono rimaste uccise nella notte nella Striscia dia seguito dei nuovimenti condotti dalle forze armate di(Idf), che ha rotto così lain corso dal 19 gennaio. Lo riferisce in una nota l’ufficio stampa del governo dicontrollato da, citato dall’emittente qatariota al-Jazeera. Il bilancio ufficiale delle vittime però, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa francese Afp dal direttore del ministeroSaluteStriscia, Mohammed Zaqout, è destinato a salire.