Tpi.it - Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 300 morti. Hamas: “Netanyahu condanna gli ostaggi”. Consiglio di Sicurezza Onu si riunisce oggi a New York. Yemen: Houthi rivendicano il terzo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso | DIRETTA

intra, martedì 18 marzoDi seguito ledi, martedì 18 marzo 2025, sullatrae con Hezbollah in Libano, con gliine la crisi in corso con l’Iran inOre 9:45 –: ildidell’Onu sia New– Ildidelle Nazioni Unite si riuniràa Newper un briefing sue “la questione palestinese”. L’incontro, previsto alle 10:00 oracosta orientale degli Stati Uniti ossia alle 15:00 in Italia, era in programma prima chesse lain corso dal 19 gennaio con i nuovimenti condotti nella notte sulla Striscia die costati la vita ad almeno 300 persone, in gran parte donne e minori.