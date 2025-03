Puntomagazine.it - Medio Oriente, Castellone (M5S): “Troppo silenzio sul dramma di Gaza”

: “Italia ed Europa non possono continuare a essere assenti”“Stanotte sono ripresi i bombardamenti israeliani a.”, così la Vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) sui suoi social, commentando la ripresa delle ostilità in.“Nuovamente morte e distruzione in quella terra già martoriata. Mentre in Europa si discute su come armarsi sempre di più, pretendendo che serva per la pace, c’è un assordantesulche continua a vivere il popolo palestinese”. Ha proseguito l’esponente 5 Stelle in Senanto.“Anche qui, nelche copre le bombe, l’Europa e l’Italia si dimostrano grandi assenti. Quando si comincerà a lavorare per una soluzione duratura che consenta ad israeliani e palestinesi di vivere in pace?”, così ha concluso.