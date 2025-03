Laspunta.it - Medici di famiglia, proteste a Latina, Frosinone, Viterbo, Roma, contro la Regione Lazio

didelhanno avviato una protestala proposta delladi renderli dipendenti dal sistema sanitario pubblico. In segno di dissenso, i professionisti hanno distribuito 10.000 ricette colorate ai cittadini, accompagnate da una lettera aperta in cui esprimono le loro preoccupazioni riguardo le possibili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza primaria.La protesta è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle implicazioni della riforma che potrebbe limitare l’autonomia professionale deidi base. I professionisti sostengono che la proposta rischia di ridurre la personalizzazione delle cure, con effetti negativi per i pazienti, in particolare per coloro che necessitano di un’assistenza continuativa e mirata.“Idisono sempre stati il primo punto di riferimento per i cittadini e la nostra libertà professionale ci consente di offrire un servizio di qualità“, ha dichiarato uno deipromotori della protesta.