Mediazione Pd sulla risoluzione Passa la linea Schlein | Sì a una revisione radicale del Rearm Eu

Alla fine la segretaria del Pd Ellyè riuscito nel suo intento. Al punto otto delladel Pd che sarà votata oggi al Senato dopo le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì si impegna il governo a promuovere: "unadel piano di riarmo proposto dalla Presidente Von der Leyen,base delle critiche e delle proposte avanzate in premessa". Non solo il documento dem sottoanche come gli "investimenti comuni effettivi" non debbano andare "a detrimento delle priorità sociali di sviluppo e coesione, e di condizionare tutte le spese e gli strumenti europei alla pianificazione, lo sviluppo, l’acquisizione e la gestione di capacità comuni per realizzare un’unione della difesa". Il testo è il frutto di una lungacominciata ieri pomeriggio e andata avanti fino a questa mattina, quando, durante una riunione dei gruppi parlamentari del Pd insieme alla segretaria Elly, il documento è stato presentato e limato.