Lanazione.it - Mechetti Srl: team day all’insegna della solidarietà

Montecatini, 18 marzo 2025 – Una giornata intensa, emozionante e ricca di significato quella vissuta sabato scorso dalSrl presso il Grand Hotel Il Tettuccio. Un evento dibuilding, a curasocietà specializzata Event Media Srl, che ha rafforzato lo spirito di squadra, ricordando a tutti che il vero successo si costruisce insieme, passo dopo passo, proprio come si costruisce una bicicletta. I dipendentistorica concessionaria auto, che da oltre 32 anni rappresenta i brand Škoda, SEAT e CUPRA nelle le sue sedi di Empoli, Capannori e Pistoia, opportunamente divisi in squadre, hanno assemblato quattro biciclette – tre per adulti e una per bambini – che sono state poi donate all’Associazione SEMPLICEMENTE Odv. Un gesto diche ha trovato la sua massima espressione nelle parolesignora Elia Mattioli, presidente dell’Associazione, che ha sottolineato quanto anche un piccolo dono possa fare la differenza tra la dignità e la miseria.