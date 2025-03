Lanazione.it - MdS Editore apre le iscrizioni alla XIII edizione del concorso "Equilbri"

Leggi su Lanazione.it

MdSha ufficialmente aperto ledelArtistico-Letterario "Equilibri", un evento di rilievo nel panorama culturale italiano che offre a scrittori e artisti un'importante opportunità per esprimere la propria creatività. Il tema scelto per questa, "Equilibri", invita a una riflessione sulla costante tensione tra opposti che caratterizza la nostra esistenza. L’equilibrio, lungi dall’essere uno stato immobile, si manifesta in molteplici dimensioni: dal rapporto tra individuo e ambiente,contrapposizione tra tradizione e innovazione, fino al delicato bilanciamento tra progresso e sostenibilità. In un mondo in continua evoluzione, trovare e mantenere l’equilibrio significa affrontare le sfide dell’adattamento e della trasformazione. Lesono ufficialmente aperte e il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato per il 10 luglio 2025 alle ore 20:00.