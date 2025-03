Mazda accelera verso un futuro elettrificato

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –Corporation ha presentato la propria strategia per migliorare il suo. In occasione della Multi-Solution Briefing Session ditenutasi a Tokyo, il presidente e Ceo, Masahiro Moro, e i membri del suo team di direzione hanno annunciato tre elementi chiave che consentiranno all’azienda di affrontare in modo flessibile l’era dell’elettrificazione attrale politiche di gestione fino al 2030.migliorerà la propria competitività ottimizzando gli investimenti nelle batterie e in altre aree, riducendo il previsto investimento di 2.000 miliardi di yen a circa 1.500 miliardi di yen attracollaborazioni e partnership; Continuerà a fornire ai clienti le giuste fonti di propulsione, assicurando eccellenti esperienze di guida per gli anni a venire; Evolverà lo sviluppo della gamma per migliorare flessibilità, efficienza e rapidità.