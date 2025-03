Dilei.it - Maxima d’Olanda, l’abito rosa antico in Kenya sa di primavera

Leggi su Dilei.it

Nota al mondo – oltre che per il suo titolo nobiliare e per essere la moglie del Re Guglielmo Alessandro, si intende – per il suo imparagonabile senso dello stile, Máximaha portato il meglio della sua moda anche a Nairobi, in occasione di una visita in. Come avrà deciso di stupirci questa volta? Un solo indizio: non è mai stata più radiosa di così.? Una regina, di stile: il look color del tramonto inIn questi giorni la famiglia reale danese si è recata in, precisamente nella capitale, a Nairobi, per rafforzare la partnership di lunga data tra questa ed i Paesi Bassi. Inutile dire come per la cerimonia ufficiale indetta dal presidente Ruto e dalla first lady Rachel Ruto i coniugi abbiano fatto ricorso a tutto il proprio buon gusto.Su quale tendenza moda ha puntato questa volta l’incontrastata Regina di stile? È stata (ancora) la volta del color block: la nostra trendsetter Queenha scelto di porre il focus del proprio luminosissimo look su di un meraviglioso abito – firmato Maison Natan – dotato di mantello incorporato color del tramonto, dalla gonna ornata di piume e mini spacco sul davanti, con spalle strutturate e scollatura arricciata.