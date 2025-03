Maxi tamponamento | l’autista dell’autobus ha un malore decine di auto coinvolte

Leggi su Caffeinamagazine.it

Incidente nel pomeriggio di martedì 18 marzo che ha coinvolto unbus della linea 37 di Trieste Trasporti, che collega Cattinara a largo Barriera, e sette vetture. È accaduto lungo l’arteria di via Flavia, nel tratto compreso tra piazzale Cagni e via Benussi. Come riporta il quotidiano online Il Piccolo, sono nove le persone rimaste ferite nell’incidente: nessuna di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.del bus ha avuto unmentre si trovava alla guida del mezzo e si è accasciato al volante. Si tratta di un 59enne, soccorso poi dalle squadre del 118 intervenute sul luogo dell’incidente stradale.si è sentito male e ha perso il controlloche, uscito dalla carreggiata, ha colpito le vetture incolonnate al semaforo.Frontale tra mini bus e un furgone: tre morti e sette feritiincidente a Trieste tra un bus e sette: 9 feritiA bordoc’erano diversi passeggeri e uno è caduto a terra a seguito del