Maxi ponte di aprile 2025: il datore di lavoro può negare le ferie (per allungare le vacanze)?

Pasqua, Liberazione e Primo Maggio regalano quest’anno la possibilità di sfruttare undi, che ai più fortunati e fortunate consentirà di godersi fino a 16 giorni di vacanza con sole 6 giornate di. Parliamo infatti di 3 lunghi finesettimana che si accavallano, uno dopo l’altro. Si parte dal 20con Pasqua e si prosegue con i ponti del 25(la Liberazione) e del 1° maggio (Festa dei lavoratori). Tutto finisce domenica 4 maggio. La domanda è una sola: ci si può assentare per così tanto tempo da, ponti permettendo? E’ fattibile come cosa o l’azienda può anche rifiutarsi di concedere tutte queste giornate di?Diciamo subito che lerappresentano un’assenza retribuita dall’azienda in egual misura dei periodi regolarmente lavorati dal dipendente, nell’ottica di garantirgli un recupero delle energie psico-fisiche spese nell’esecuzione della prestazione e per permettergli di dedicarsi alle esigenze di vita personale, familiare e sociale.