Lanazione.it - Maxi ordigno bellico spunta dal cantiere per il viadotto: bomba d’aereo da mille libbre

Pitigliano (Grosseto), 18 marzo 2025 – Ci risiamo. Scava, scava, gli ordigni bellici della Seconda guerra mondiale continuano are come funghi. E quello trovato stavolta a Pitigliano è davvero bello grosso: si tratta di unada(poco meno di 500 chilogrammi) trovata a Capannella sul Fiora, nelle vicinanze della strada regionale 74 Maremmana, all’interno delper la realizzazione del nuovosul fiume Fiora. Lasarà fatta saltare giovedì 20 marzo: a occuparsene saranno come di consueto gli espertissimi artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Per la prima volta in Toscana peraltro è stata costruita una struttura di contenimento per limitare gli effetti di una eventuale esplosione accidentale: una specie di grande gabbia metallica con tela e sabbia.