Maxi operazione antidroga a Roma e provincia | 26 arresti e beni sequestrati per 5 milioni di euro

Vastadei carabinieri diche ha portato all’arresto di 26 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina. Sono stati raccolti gravi indizi in relazione all’esistenza di un’importantissima rete del narcotraffico, attraverso cui venivano approvvigionate le più floride piazze di spaccio di diversi quartieri della Capitale (Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittà, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti) per un volume d’affari per decine didial mese. Giuseppe Molisso e Leandro Bennato, accusati di essere al vertice del gruppo ed entrambi già in carcere per altri delitti, non si sarebbero limitati a dare vita a un clan finalizzato al narcotraffico, ma avrebbero raggiunto lo scopo di riunire le più importanti piazze di spaccio di, imponendo la fornitura di cocaina, peraltro a prezzi più elevati, importata prevalentemente da due fornitori albanesi.