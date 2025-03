Quotidiano.net - Maxi operazione antidroga a Roma: 26 arresti. Sequestri per 5 milioni, anche bombe a mano e pistole da guerra

, 18 marzo 2025 – Sgominata un'importantissima rete del narcotraffico a, con un volume d’affari per decine didi euro al mese. La cocaina arrivava dai fornitori albanesi e poi veniva gestita da boss storicamente vicino al Clan Senese. Stamattina unadei carabinieri e della Dda ha bloccato la strategia e arrestato 26 persone. Il piano “ambizioso” era riunire le più importanti piazze di spaccio della Capitale in una gestione unica, imponendo prezzi più elevati alla cocaina.di beni per circa 5di euro. Chi erano i capi dell’organizzazione Per gli investigatori, a capo del gruppo c'erano Giuseppe Molisso e Leandro Bennato, entrambi già in carcere per altri efferati delitti e ritenuti storicamente vicini a Michele Senese. I due capi potevano contare sulla fedeltà assoluta di una serie di affiliati e importavano la sostanza stupefacente da fornitori albanesi: Altin Sinomati (attualmente ricercato) e Renato Muska.