Mauro attacca Thiago Motta: «Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. E l'allenatore e la Juve…»

di Redazione JuventusNews24, opinionista, ha parlato di quanto accaduto in Fiorentina Juve e delle colpe dientra nel mirino di Massimodopo Fiorentina Juve. L’ex calciatore bianconero, nonché opinionista, ha parlato del tecnico italo-brasiliano ai microfoni di Repubblica. Ecco cos’ha detto.«, ma. E alla Juve perseverano. Avevamo detto che McKennie non poteva giocare da numero 10, che non avere italiani in squadra tranne il portiere non è salutare e stona con le tradizioni del club. Ora, capire comeabbia preso certo posizioni tattiche e comportamentali è difficile da capire da fuori. A Firenze ho visto un atteggiamento di presunzione e ignoranza calcistica incredibile. C’è una stagione da salvare con la conquista del quarto posto e bisogna capire sese la sente di mettere in discussione il suo credo calcistico.