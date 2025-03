Ilgiorno.it - Matteo Salvini ricorda Vittoria Cola, morta in un incidente stradale 11 anni fa. “Oggi avresti compiuto 30 anni, voglio pensare che vivi ancora”

Sondrio, 18 marzo 2025 – “peròrti com'eri,chechemi ascolti, Che come allora sorridi!".sceglie questi versi di “Canzone per un'amica”, di Francesco Guccini, perre la volontaria della Lega Nordundicifa in provincia di Sondrio, a 19. "Nel 2014 tutta la famiglia della Lega piangeva la tua ingiusta scomparsa in un– aggiunge il vicepremier e leader leghista –.30. Sempre con noi, picgrande". La tragedia, giovane militante dei Giovani Padani della Bassa Valtellina, perse la vita nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2014 in unavvenuto sulla strada provinciale della Costiera dei Cech, nel Comune di Mantello.