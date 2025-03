Ilnapolista.it - Mateta: «Dopo lo scontro col portiere Roberts non avevo più un orecchio»

il terribileavvenuto con ildel Millwall Liam, l’attaccante del Crystal Palace Jean-Philippeha rivelato che il suosi è rotto. Per la prima voltal’incidente, il centravanti ha dichiarato di aver temuto un’emorragia celebrale e che è sfuggito a danni più gravi solo perché aveva girato la testa.: «loconnonpiù unha avuto 35 punti di sutura alla testa e giocherà con una maschera speciale per proteggere l’.A L’Equipe, il calciatore del Crystal Palace ha commentato:«paura di avere ossa rotte o un’emorragia celebrale, ma in realtà, si è rotto solo il mio. All’ultimo momento, ho avuto il riflesso di girare la testa. Sono stato fortunato perché se non l’avessi fatto, avrei preso il suo piede lì e sarebbe stato molto peggio.