Arezzonotizie.it - Maternità surrogata: "Condanna improbabile per la coppia aretina che vive negli Usa"

Leggi su Arezzonotizie.it

"La legge Varchi, che estende la punibilità per i fatti commessi all’estero in relazione al reato di surrogazione di, già previsto dalla legge 40 del 2004, è entrata in vigore lo scorso 3 dicembre. Tale legge, in quanto legge penale, sarà applicabile solo ai fatti commessi.