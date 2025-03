Lortica.it - Maternità surrogata, Associazione Coscioni: “nessuna condanna per la coppia di Arezzo, la legge non è retroattiva”

Le avvocate Filomena Gallo e Francesca Re dell’Lucaintervengono sul caso delladiattualmente bloccata in California dopo la nascita del figlio attraverso la. I due uomini temono che il rientro in Italia possa esporli al rischio di arresto, processo e sanzioni economiche, in seguito all’introduzione dellache rende il reato di surrogazione diperseguibile anche se commesso all’estero.E’ quanto riporta (Adnkronos)Le avvocate, pur non rappresentando legalmente la, chiariscono che unaè improbabile. La cosiddetta‘Varchi’, entrata in vigore il 3 dicembre scorso, si applica solo ai fatti avvenuti successivamente a quella data, in conformità con il principio costituzionale di irretroattività delle norme penali.