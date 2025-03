Sbircialanotizia.it - Maternità surrogata, Associazione Coscioni: “Condanna coppia Arezzo? Legge non retroattiva”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le avvocate Filomena Gallo e Francesca Re, rappresentanti dell’Luca, hanno espresso il loro parere sulla situazione delladiattualmente ferma in California. I due uomini si trovano bloccati dopo la nascita del loro figlio, ottenuto tramite un percorso di. Il timore è che, rientrando in Italia, possano incorrere in . L'articolo: “non retroattiva” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.