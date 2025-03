Metropolitanmagazine.it - Materialists, il trailer del nuovo film di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

A24 ha pubblicato ilufficiale di “”, ildicon. Scritta, diretta e prodotta da, la commedia romantica segue un’ambiziosa matchmaker di New York che si ritrova combattuta tra l’anima gemella perfetta e il suo ex imperfetto.sono i protagonisti del seguito dial suo debutto alla regia candidato all’Oscar “Past Lives”. Le riprese principali di “” sono iniziate nell’aprile 2024 a New York e si sono concluse a giugno dello stesso anno. Il cast include anche Zoe Winters, Marin Ireland, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson e Sawyer Spielberg.tine Vachon e Pamela Koffler per Killers, insieme a David Hinojosa di 2AM, sono i produttori. A24 si occupa della distribuzione negli Stati Uniti, mentre Sony Pictures si è assicurata i diritti internazionali.