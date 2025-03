Ilrestodelcarlino.it - Matelica messa ko dalla capolista. Ma la salvezza è sempre più vicina

Quattro "sberle"Montecchio Gallo rappresentano una sonora lezione per questoche continua il suo cammino fra alti e bassi, pensando forse di essere ormai a un passodiretta. In base alla nuova classifica, determinata dall’esclusione dell’Alma Juventus Fano, la zona play out è la seguente:e Montefano 28 punti, Monturano Campiglione 18, Portuali Dorica e Atletico Mariner 15. Due squadre fra queste retrocederanno in Promozione. La quart’ultima eviterà i play out contro l’ultima qualora ci fossero, a fine campionato, 10 o più punti di distacco fra loro. Al momento ce ne sono 13 e quindi Montefano esarebbero salve automaticamente e l’Atletico Mariner retrocederebbe in maniera diretta, mentre Monturano e Portuali farebbero lo spareggio per evitare l’ultima retrocessione.