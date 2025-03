Linkiesta.it - Match Tonic lancia i gadget che aiutano il riuso

Ogni prodotto alimentare confezionato che impieghiamo non finisce una volta che lo abbiamo consumato. Secondo i dati di Eurostat, nel 2021 abbiamo prodotto in Unione europea 84 milioni di tonnellate di rifiuti derivanti da imballaggi, pari a una media di 36,1 chili per abitante, per un volume che è cresciuto del 29 per cento nel decennio 2010-2021. La buona notizia è che per gestire questi scarti si fa il possibile. Nel 2021 circa il 64 per cento è stato riciclato e circa l’80 per cento è stato recuperato, il che significa che i rifiuti sono stati trattati in modo tale che possano servire a un altro scopo utile in futuro (incluso il riciclo), ma le strade per migliorare restano aperte.Tra gli approcci positivi c’è quello di iniziare a pensare alle caratteristiche di sostenibilità di un prodotto, a partire dalla sua progettazione, prima ancora che esista.