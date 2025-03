Liberoquotidiano.it - "Martirizzato con la sua famiglia": chi c'è tra i morti del raid di Gaza, scacco matto israeliano

Crolla la tregua a. Sono ripresi nella notte i bombardamenti israeliani. Al momento - sono i numeri diffusi dal ministero della Sanità gestito da Hamas - sarebbero "404 ie 562 i feriti giunti negli ospedali. Diverse vittime sono ancora sotto le macerie e sono in corso le operazioni di recupero". Lo stesso esercito dello stato ebraico ha fatto sapere di aver messo a segno "attacchi su vasta scala contro obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia di", dopo aver ricevuto ordini dal premier Benjamin Netanyahu e dal ministro della difesa Israel Katz di "agire con forza" contro il movimento islamista. "Questo segue il ripetuto rifiuto di Hamas di rilasciare i nostri ostaggi e il suo rifiuto di tutte le proposte ricevute dall'inviato del presidente degli Stati Uniti (Donald Trump), Steve Witkoff, e dai mediatori", ha aggiunto l'ufficio del premier, affermando in una nota di voler "raggiungere gli obiettivi di guerra come stabilito dalla leadership politica, incluso il rilascio di tutti i nostri ostaggi, sia i vivi che i".