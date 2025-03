Abruzzo24ore.tv - MARSILIO SCATENATO CONTRO LEGA ED ASSENTI, IL BUCO SANITÀ SPACCA LA MAGGIORANZA

L'Aquila - Sacceso nellaregionale: offese tra esponenti e abbandono del vertice da parte della, mentre si conferma l'aumento dell'addizionale Irpef per sanare il disavanzo sanitario, con possibili aggravi fino a 1.000 euro annui per i contribuenti. Durante un vertice didurato circa quattro ore, è stato confermato l'aumento dell'addizionale Irpef per coprire il disavanzo dellaregionale. La riunione ha visto un acceso confronto all'interno del centrodestra, culminato con l'abbandono del tavolo da parte dei rappresentanti della. Secondo fonti interne, il presidente della Regione, Marcodi Fratelli d'Italia, avrebbe rivolto offese al consigliere regionale leghista Carla Mannetti, criticandola per le sue dichiarazioni pubbliche contrarie all'aumento fiscale.