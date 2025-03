Ilnapolista.it - Marotta: «Non ci sono le possibilità per spendere tanto per un giocatore. I club devono essere sostenibili»

Il presidente dell‘Inter Beppeha parlato a Sky Sport in vista di un finale di stagione che vede i nerazzurri in piena corsa su tutti i fronti, primi in campionato, un quarto di finale di Champions League da giocare col Bayern Monaco e la semifinale di Coppa Italia col Milan:«Un momento felice, ma con sano realismo sappiamo di dover affrontare ancora gli ultimi due mesi della stagione e poi il Mondiale per, in una prosecuzione atipica della stagione. Abbiamo competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo, lo dice la nostra storia ed i nostri meriti attuali. L’allenatore si è comportato in modo eccellente così come giocatori, squadra e tifosi, c’è un clima giusto per arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni».: «Il ciclo non è alla sua conclusione»Il ruolo di favoriti non vi spaventa? C’è un pensiero verso ladel Triplete?«Di triplete non parlo.