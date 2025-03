Calciomercato.it - Marotta conferma il rinnovo di Inzaghi: “Giusto prolungare”

Il presidente dell’Interla volontà diil contratto dell’allenatore nerazzurro e parla anche del tripleteInter–, ancora insieme. Come raccontato da Calciomercato.it, la società nerazzurra pensa aldel tecnico piacentino ed ora arriva anche ladel presidenteildi: “” (LaPresse) – Calciomercato.it)Il numero uno del club lombardo ha parlato a ‘Sky’ e tra i tanti argomenti trattati c’è anche quello relativo al contratto di: “Illo abbiamo fatto sempre a bocce ferme. Ci sono i presupposti per immaginare che lui possa proseguire con noi. Non è in scadenza, ma èrinnovare e allungare il contratto al momento opportuno. Ciò che conta è la simbiosi che si è creata tra società e lui.