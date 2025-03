Tarantinitime.it - Market della droga in casa, arrestato 54enne

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa sera del 13 marzo, i CarabinieriSezione OperativaCompagnia di Taranto hannoundi Leporano, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari, a seguito di una serie di servizi di osservazione e informazioni raccolte sul territorio in relazione a strani movimenti notati presso un’abitazione in Leporano, una villetta nella nota località costiera di Gandoli, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare a un insospettabile incensurato, finalizzata alla ricerca di stupefacente. Gli esiti, tuttavia, hanno sorpreso anche gli stessi operatori, che si sarebbero trovati di fronte un vero e proprio “, ben avviato ed organizzato.Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish emarijuana, in parte già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.