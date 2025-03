Maritozzo salato a Roma | la nuova tendenza che conquista tutti

Leggi su Funweek.it

Quando si parla di, aè impossibile non pensare alla sua versione classica: soffice, dolce, farcito di panna fino all’inverosimile. Ma da qualche tempo, accanto altradizionale, è esplosa unairresistibile: il.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>> Questa rivisitazione hato i palati dini e turisti, trasformando il famoso dolce in un piatto gourmet perfetto per aperitivi, brunch e pranzi sfiziosi. Ilviene farcito con ingredienti tipici della cucinana e mediterranea, in abbinamenti creativi che esaltano la morbidezza e la dolcezza dell’impasto.Tra i ripieni più amati troviamo:Carbonara: con guanciale croccante, crema di pecorino e pepe nero.