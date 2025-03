Game-experience.it - Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, è in arrivo la coppa di primavera 2025

Riprendono anche quest’anno gli appuntamenti con ildi, il torneo online di corse su 2 e 4 ruote più colorato e amato di sempre. Una competizione accessibile a chiunque, senza esclusioni, che permetterà ai fan del videogioco record di vendite di Nintendo di vivere una domenica all’insegna di sfide al cardiopalma. Dalle ore 11:00 alle ore 23:00 del 23 marzo, infatti, sarà possibile partecipare allascendendo in pista per testare le proprie abilità di piloti e provare a vincere uno dei tanti premi a tema Superin palio.Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi: per l’occasione, infatti, tutti avranno la possibilità di sfrecciare suii inclusi esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra.