Mario Draghi torna in Parlamento | La priorità è abbassare le bollette Difesa continentale è passaggio obbligato

inper la prima volta da quando non è più presidente del Consiglio. E lo fa per un’audizione sulla competitività europea di fronte alle commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue di Camera e Senato. «La nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l’invasione dell’Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l’Unione Europea», ha scanditonella Sala Koch di Palazzo Madama.I rapporti tra Ue e UsaLe prime parole pronunciate dall’ex premier riguardano soprattutto le conseguenze per l’Europa del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, evocato solo indirettamente. Il primo pensiero va ai dazi annunciati da Washington, che «avranno un forte impatto sulle imprese italiane ed europee».