Mario Draghi spazientito | Vedo che guardate l’orologio quindi vi ringrazio per l’attenzione – Video

«Sentite, ioche voivimoltissimo per. Grazie»., ex premier ed ex presidente della Bce, ora consulente speciale della presidente della Commissione Ue, ha chiuso così la sua audizione, un po’, in Sala Koch del Senato, rivolgendosi ai parlamentari mentre rispondeva alle domande sul Rapporto sul futuro della competitività europea. Un’allusione ironica, che è arrivata dopo due ore e mezza di intervento e decine di domande. Nonostante l’intensa sessione, l’evento si è concluso con solo due minuti di ritardo. Subito dopo, l’ex premier ha aggiunto, sorridendo: «No no, scherzavo». L’intervento«Non c’era limite di tempo.» si è affrettato a rispondere il senatore di FdI Giulio Terzi di Sant’Agata quando però i parlamentari presenti si erano ormai affrettati ad alzarsi.