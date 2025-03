Thesocialpost.it - Mario Draghi, l’uomo che l’Europa (e l’Italia) non può permettersi di perdere

In un’Europa disorientata e in un’Italia bloccata dalle solite indecisioni politiche,rimane l’unica vera speranza. Non perché abbia soluzioni perfette, ma perché è l’unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno, senza filtri e senza timore di scontrarsi con l’establishment.Oggi, davanti al Senato,ha parlato con la sua consueta lucidità:è più sola che mai, perché gli Stati Uniti stanno riscrivendo le loro priorità. Trump alza dazi, rivede alleanze e mette in dubbio la NATO, mentre l’Unione Europea continua a dividersi, incapace di costruire una vera difesa comune.“Abbiamo un mercato unico per i dentifrici, ma non per l’intelligenza artificiale”, ha detto con amara ironia, sottolineando il paradosso di un’Europa che produce una quantità eccessiva di norme, ma resta indietro nei settori strategici.