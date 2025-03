Thesocialpost.it - Mario Draghi in Senato, il leghista Claudio Borghi commenta così la sua audizione: “È come Fonzie, non riesce a dire ‘ho sbagliato’”

è intervenuto nell’aula Koch di Palazzo Madama per un’davanti alle tre Commissioni riunite di Camera e(Affari europei, Bilancio e Attività produttive). L’ex premier ed ex presidente della Banca centrale europea ha presentato il suo Rapporto sulla competitività, già illustrato al Parlamento europeo lo scorso 17 settembre.Leggi anche:: “Europa più sola, sicurezza messa in dubbio dalla svolta di Trump”I temi centrali dell’interventoAl centro del discorso di, la necessità di una difesa comune europea, definita “un passaggio obbligato”, e il tema del debito comune. La sicurezza del continente assume una nuova rilevanza alla luce della svolta impressa da Donald Trump negli Stati Uniti. Inoltre,ha sottolineato l’impatto dei dazi internazionali, che “hanno sconvolto l’ordine economico globale”.