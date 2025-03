Thesocialpost.it - Mario Draghi: “Europa più sola, sicurezza messa in dubbio dalla svolta di Trump”

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – L’Unione Europea è di fronte a una sfida senza precedenti. *, ex presidente del Consiglio e della BCE, ha lanciato un monito chiaro durante la sua audizione al **Senato: con lapolitica di **Donald, l’rischia di rimanere **e vulnerabile. Il ritorno al **protezionismo commerciale, con l’introduzione di *dazi sulle esportazioni europee, e il disimpegnoNATO mettono a rischio non solo la *competitività economica, ma anche la *del continente.Difesa europea: una scelta obbligataL’non può più permettersi di dipendere dagli Stati Uniti per la propria *ha evidenziato come la mancanza di una *catena di comando unica e il frazionamento delle risorse tra i singoli Stati membri abbiano reso inefficace il sistema di difesa comune.