Inter-news.it - Marinozzi: «L’Inter non ha chiuso la lotta scudetto, non è dominante come un anno fa»

Andrea, ospite al programma Monday Night di Sky Sport, è tornato a parlare di Atalanta-Inter, e di quanto il successo ottenuto dalla squadra di Inzaghi pesi nella.IL COMMENTO – Andrea, in diretta da Sky Sport, ha analizzato quanto sposti il successo ottenuto ieri sera dalnel match contro l’Atalanta, nell’ottica. Per il telecronista, il vantaggio dei nerazzurri in classifica (+ 3 sul Napoli, + 6 sui bergamaschi) non è ancora sufficiente per considerare chiusa la: «Non ancora, il perché c’è lo insegna questo campionato. Nessuna squadra è perfetta esono state Inter e Napoli nelle ultime due annate. Anche perché la gestione delle risorse fisiche e psicologiche sarcomplicate in un periodo, quello di aprile, molto importante.