Marina di Ravenna confermata la preferenziale in viale delle Nazioni

, 18 marzo 2025 - Èanche per la prossima estate l’istituzione indi, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), della corsia riservata al transito del Navetto, di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. La corsia riservata, introdotta l’estate scorsa con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, i tempi di percorrenza e diminuire gli accodamenti, in particolare per velocizzare il servizio del Navetto, sarà attiva nei giorni festivi e prefestivi dal 15 giugno al 1 settembre. Per regolamentare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati sono in corso le attività relative all’installazione di un sistema sanzionatorio di telecontrollo degli accessi, in corrispondenza della rotonda della Colonia.