Mariavittoria in lacrime per l'uscita di Tommaso dal GF, Shaila l'infastidisce

Nella puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un grande colpo di scena, ovvero, l’eliminazione a sorpresa diFranchi. Solitamente, è difficile che il pubblico da casa sfasci le coppie ma, a quanto pare, c’è stata un’eccezione. Di questo è rimasta molto delusaMinghetti, che quest’oggi non è riuscita a trattenere leinsieme a delle coinquiline. Alcune di loro sono apparse comprensive nei suoi riguardi, ma altre non hanno potuto fare a meno di lanciare qualche stoccata. Lo sfogo diperdidal GF e le parole pungenti didiFranchi dalla casa del Grande Fratello ha lasciato tutti perplessi. La più provata, chiaramente, è stataMinghetti. Malgrado tra i due ci siano state delle discussioni negli ultimi giorni, scoprire di non poter arrivare in finale insieme al suo fidanzato ha sconvolto la dottoressa.